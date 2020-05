Coronavirus: i casinò di Las Vegas potrebbero riaprire il 4 giugno

Il governatore del Nevada Steve Sisolak ha fissato una data provvisoria per riaprire i casinò dello Stato USA, inclusi quelli di Las Vegas: il 4 giugno.

Con i casi in calo e minori ricoveri per il Coronavirus alcune attività commerciali sono state riaperte e alcune restrizioni hanno iniziato a essere revocate quasi due settimane fa.

Tra pochi giorni si riuniranno i regolatori del gioco d’azzardo del Nevada: prenderanno in considerazione i piani di ripartenza presentati dai casinò, che devono essere approvati almeno 7 giorni prima della riapertura.