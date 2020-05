Coronavirus: in Cina il livello di rischio scende a “basso” in tutto il Paese

Il livello di rischio per il Coronavirus è stato ridotto in tutte le aree del Cina da alto a basso, in considerazione del fatto che il numero di nuovi casi è sceso quasi a zero e non sono stati segnalati nuovi decessi in più di tre settimane.

L’ultima regione “declassata” è stata la contea di Linkou, nella provincia di Heilongjiang, che confina con la Russia e dove era stato segnalato il picco più recente nei casi: sembra che le severe misure di distanziamento sociale abbiano portato a zero il numero di nuovi casi.

Le autorità sanitarie cinesi hanno riferito solo due nuovi casi di Coronavirus, entrambi “importati”, e dichiarato che 295 persone sono attualmente in ospedale con il Covid-19. Altre 884 persone sono in isolamento e monitoraggio per sospetto contagio o per essere risultati positivi senza mostrare sintomi.