Coronavirus, il presidente Xi Jinping: la Cina “trasparente e responsabile, il nostro vaccino sarà a disposizione di tutti”

La Cina si è comportata in maniera “aperta, trasparente e responsabile” nella lotta contro il Coronavirus: lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, in un video-messaggio in occasione della 73ª Assemblea Mondiale della Sanità che si apre oggi. La Cina, ha aggiunto Xi, “considera una propria responsabilità la sicurezza sanitaria globale“.

Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che “il vaccino che sta sviluppando la Cina contro il Covid-19 sarà a disposizione di tutti“, e che il Paese donerà “2 miliardi di dollari” all’Organizzazione per combattere il Coronavirus.

C’è consenso a livello internazionale sul fatto che “la collaborazione contro l’epidemia sia la massima priorità, questo non è il momento di attivare subito la valutazione e l’indagine sulle origini del virus“, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, mentre è in corso l’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Zhao ha aggiunto di sperare che l’Australia, favorevole a indagini, rispetterà la posizione di Pechino, ricordando che è nei suoi stessi interessi farlo e “creare un’atmosfera sicura per la collaborazione pragmatica tra le due parti migliorando i legami e approfondendo la mutua fiducia“.