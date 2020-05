Coronavirus, l’onorevole Cirielli di nuovo positivo dopo la guarigione: nessun allarmismo, è una cosa normale

Edmondo Cirielli è risultato di nuovo positivo al Coronavirus a distanza di qualche settimana dalla sua guarigione. Nel mese di marzo, dopo i tamponi risultati positivi, era stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Le dimissione erano avvenute solo dopo che altri tamponi ne avevano sancito la negatività. E’ notizia di oggi, però, che l’onorevole di Fratelli d’Italia sia di nuovo positivo al Covid-19.

Dopo due tamponi negativi che avevano di fatto dichiarato guarito Cirielli, l’onorevole si era sottoposto a esame del sangue. L’esame, effettuato la scorsa settimana, aveva indicato uno stato alterato di alcuni valori che avevano portato ad un nuovo tampone, nuovamente risultato positivo. L’allarmismo venutosi a creare intorno a questa vicenda è in realtà eccessivo: sebbene si tratti del primo caso registrato di ritorno alla positività in Italia, si tratta di un fenomeno normale. Dopo aver avuto il virus si sviluppano gli anticorpi, ma ciò non toglie che, in caso di un secondo contagio, il virus non possa tornare. Chiaro che, se gli anticorpi sono già presenti, i danni fatti dal Sars-Cov2, e i relativi sintomi, dovrebbe essere decisamente limitati.

Cirielli, infatti, sta bene. ”Mi sono fatto per eccesso di zelo un test sierologico – racconta – per vedere se ero diventato immune o se fossi ancora infetto, visto che allo stato attuale non si sa nulla”. “Da questo esame è risultato che avevo una forte carica di anticorpi, una bella notizia, ma nello stesso tempo il test segnalava la possibilità di avere ancora un’infezione in corso. Ho informato il responsabile dell’ospedale di Scafati per l’emergenza Covid il quale ha disposto urgentemente un nuovo tampone. Ne ho fatti due, uno al Ruggi e un altro al Cotugno, e sono risultato positivo a entrambi’‘. Comunque, assicura il deputato, ”mi sento benissimo, non ho alcun sintomo”.