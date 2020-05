Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Da lunedì al via i test sierologici. Inizia la sfida più difficile, vi imploro di non abbassare la guardia”

“Lunedì 4 maggio inizia la fase 2, dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile. La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti“: lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri nel corso del consueto punto stampa. “Da lunedì chiediamo agli italiani un supplemento di ulteriore responsabilità, inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti nel primo tempo e capire che saremo ancora più protagonisti del risultato finale“.

“Non abbassiamo la guardia, vi imploro, il virus si diffonde solo con il contagio, non dimentichiamolo mai, cerchiamo di fare di tutto per evitarlo. Evitiamo che le previsioni del decreto Speranza abbiano a verificarsi, il ministro ha emanato un decreto che è ulteriore importante risposta alla stagione che ci apprestiamo a vivere, un insieme di regole chiare per affrontare la Fase 2 e assumere tempestivamente le decisioni necessarie. Un pannello di controllo nel quale tutti sanno qual è l’insieme di parametri e indicatori che ci consentiranno di controllare l’andamento del virus e nel caso intervenire“.

“Credo che il ministro Speranza vada davvero ringraziato perché ha organizzato un sistema intelligente di indicatori.”

“Nell’ultima settimana abbiamo distribuito 26,7 milioni di mascherine alle regioni e dall’inizio dell’emergenza ne abbiamo distribuiti 165,5 milioni. Da lunedì i cittadini troveranno mascherine chirurgiche al prezzo massimo di 50 centesimi più Iva in 50mila punti vendita, dalla metà del mese di maggio i punti vendita diventeranno 100mila.”

“Da lunedì in molti laboratori regionali arriveranno i test sierologici per dare inizio all’indagine campionaria che riguarderà 150mila italiani.”

“Abbiamo acquistato 5 milioni di tamponi che distribuiremo nei prossimi mesi, e che si aggiungono ai 3,7 milioni già inviati alle regioni: così anche questo strumento verrà diffuso sul territorio“.