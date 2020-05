Coronavirus: dalla Commissione UE 1 miliardo di euro per il vaccino, al via la raccolta fondi “World against Covid-19”

“Il 4 maggio segnerà una svolta nella lotta contro il Coronavirus, i partner sono molti ma il fine è unico“: lo ha affermato Ursula Von der Leyen.

La presidente della Commissione UE ha annunciato la donazione di un miliardo di euro e ha dato il via alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19, per lo sviluppo di un vaccino.

“Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro, o 8 miliardi di dollari,” ha spiegato Von der Leyen.

Il vaccino contro il Coronavirus “deve essere trattato come un bene globale, accessibile a tutti e per tutti“. Oggi abbiamo l’obiettivo iniziale di raccogliere “otto miliardi di dollari“, ma ne servono molti di più e per questo occorrono altri sforzi, ha dichiarato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, intervenendo alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19.