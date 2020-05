Coronavirus, 5 milioni di contagi nel Mondo: nuovo record in Brasile, torna a salire il numero di vittime negli USA

Il numero di persone contagiate dal Coronavirus in tutto il Mondo è arrivato a un passo da quota cinque milioni: attualmente il contatore della Johns Hopkins University è fermo a 4.999.981 contagiati, ma secondo gli specialisti i numeri reali sono molto più alti a causa dei mancati controlli in alcune aree della Terra e degli asintomatici.

I numeri più importanti si registrano negli Stati Uniti (1,5 milioni), in Russia (308mila), Brasile (291mila), Regno Unito (249mila), Spagna (232mila).

Le vittime a livello globale sono 328.169, mentre le guarigioni 1.899.285.

In riferimento ai singoli Paesi, è tornato a salire il numero delle vittime del Coronavirus negli Stati Uniti, 1.561 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In tutto i decessi dall’inizio della pandemia sono 93.416 e i casi di contagio 1.551.102.

La Cina ha registrato soltanto due nuovi casi di contagio da Coronavirus, rispetto ai cinque del giorno precedente. Uno dei due contagi è provocato da trasmissione locale a Shanghai, mentre il secondo proviene dall’estero. Si registrano anche 31 asintomatici. Il totale delle infezioni è di 82.967. Il conto dei morti resta invariato a 4.634.

Wuhan ha vietato la caccia e il consumo di carne di animali selvatici per 5 anni: la stretta include anche il commercio illegale di animali selvatici. Le nuove norme, in vigore con effetto immediato e strutturate su 10 punti, mirano a rendere più difficile le licenza per chiunque punti ad allevare, cacciare o vendere animali selvatici.

La Corea del Sud ha registrato 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto ai 32 contagi di ieri. Il totale delle infezioni è di 11.122, con il 91% di guariti. Nelle ultime 24 ore si registra anche un morto, per un totale di 264 decessi.

Cifra record di 19.951 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Brasile: lo ha confermato il Ministero della Salute, precisando che il totale sale a 291.579 casi. Le vittime sono state oggi 888, che fanno aumentare il bilancio totale a 18.859.

Il Messico ha registrato il dato più alto di decessi su base giornaliera legati all’epidemia di Coronavirus dall’inizio della crisi: 424 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 2.248 contagi, secondo il Ministero della Salute. I casi confermati quindi sono 56.594 e i morti 6.090.

Il bilancio dei contagi da Coronavirus in Germania è salito di altri 745 casi per un totale di 176.752, secondo i dati del Robert Koch Institute. I morti sono 8.147, con un aumento di 57 decessi nelle ultime 24 ore.