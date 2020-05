Coronavirus, brusca frenata di contagi in Veneto: oggi solo 11 casi, calano i pazienti ricoverati

“Dall’inizio dell’emergenza, i casi di positività al Coronavirus in Veneto sono 18.950, 11 in più rispetto a ieri“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “I dati sono sempre in linea con il trend. I pazienti in isolamento sono 3.870, 109 in meno rispetto a ieri. Calano i pazienti ricoverati, che sono 592, 9 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono invece 51“.

“Dall’inizio dell’emergenza le persone dimesse sono 3.187, 8 in più rispetto a ieri. Si registrano 6 nuovi decessi, che portano il numero totale di decessi in ospedale a 1.322, 1.803 considerando tutte le strutture sanitarie“.

“Ad oggi, in Veneto, sono stati effettuati 513.848 tamponi, 7.114 in più rispetto a ieri”.