Coronavirus: per una coppia riminese matrimonio su YouTube

Se il matrimonio, causa coronavirus, non può essere celebrato con una normale cerimonia, a una giovane coppia riminese è venuta l’idea di condividerlo in una diretta streaming su canale Youtube con parenti e amici. Lo rende noto sulla sua pagina Fb il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, spiegando che per attivare il canale e realizzare l’idea di Gabriele e Cristina servivano minimo mille iscritti.

“A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus Gabriele e Cristina, due giovani ragazzi riminesi, non potranno sposarsi con una normale cerimonia. – scrive Bonaccini –

Gabriele ha avuto però l’idea di aprire un canale Youtube per far seguire il matrimonio in diretta streaming ad amici e parenti che non potranno essere con la coppia nel giorno più bello della loro vita. Per attivare il canale però servivano minimo mille iscritti: in pochissime ore sono arrivate richieste da parte di amici, familiari, ma anche da perfetti sconosciuti che si sono iscritti addirittura dalla Spagna e dalla Francia per permettergli di trasmettere la cerimonia attraverso Youtube.

Ulteriore dimostrazione di come questo tremendo virus lo si possa sconfiggere lavorando insieme.

E in questo gli emiliano-romagnoli non hanno eguali nel mondo.”