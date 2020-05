Coronavirus: la Danimarca riapre scuole e centri commerciali e non teme una seconda ondata di contagi, il tasso R0 è diminuito

In Danimarca da oggi hanno riaperto i centri commerciali e dal 18 maggio sono in programma le riaperture di scuole superiori, ristoranti, luoghi di culto, servizio di prestito in biblioteca e attività associative, in particolare lo sport all’aperto.

La riapertura è ovviamente accompagnata da una serie di istruzioni sanitarie, in particolare il rispetto di una distanza di due metri tra le persone.

A metà marzo il Paese aveva optato per un regime di semi-contenimento per fermare la diffusione del Coronavirus e da allora ha revocato alcune restrizioni: il 15 aprile erano stati riaperti asili nido, scuole materne e primarie, poi è seguita la riapertura di piccole aziende, parrucchieri, tatuatori e scuole guida. I confini, chiusi all’ingresso degli stranieri dal 14 marzo, rimangono sbarrati e una decisione sulla loro riapertura è prevista per il primo giugno.

Oggi, in conferenza stampa, Kare Molbak, funzionario dell’Autorità di controllo delle malattie infettive, ha affermato che in Danimarca una seconda ondata del Coronavirus è “improbabile“: il tasso di contagio della malattia è diminuito da quando alcune restrizioni sono state revocate. Il graduale ritorno alla normalità non ha fatto aumentare il tasso di infezione R0, che è anzi addirittura diminuito, passando da 1 a fine aprile a 0,7 durante la prima settimana di maggio.

“Siamo riusciti a mettere sotto controllo i contagi, grazie ad un massiccio sforzo collettivo“, ha annunciato la premier, Mette Frederiksen. La Danimarca, con una popolazione di 5,7 milioni di abitanti, ha registrato finora 10.711 casi di contagio e 533 muerti, con il numero dei ricoveri in tendenza discendente dall’inizio di aprile e con un tasso di contagio attuale allo 0,7.

“Se il virus fosse incontrollato e non avessimo fatto nulla, ci sarebbe stata una seconda ondata. Ma abbiamo imparato molto dalla malattia, abbiamo la capacità di testare e isolare quelli esposti al contagio“, ha affermato, Kare Molbak, secondo il quale la Danimarca “è in grado” di prevenire una seconda ondata, anche se ha ipotizzato che il tasso di contagio potrebbe aumentare di nuovo.

Frederiksen ha annunciato un aumento dei test, attualmente 10.000 al giorno – e la creazione di un’agenzia statale per garantire la fornitura di dispositivi di protezione.

La terza fase inizierà ai primi di giugno: comprende musei, cinema, teatri e sport nelle strutture al coperto, e il numero di persone ammesse salirà da 10 a 30 o a 50. La quarta fase, prevista per agosto, interesserà discoteche e palestre, tra le altre attività.