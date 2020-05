Coronavirus, i DATI del 1° Maggio in Italia: bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti, boom di dimessi dalle terapie intensive

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 269 morti, ben 2.304 guariti e appena 1.965 nuovi casi su 74.208 tamponi, nuovo record giornaliero italiano. Appena il 2,6% dei test è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio della pandemia: con un 97,4% di tamponi negativi, il dato odierno è straordinariamente confortante, il migliore da quando il 21 Febbraio è iniziato questo incubo sanitario.

Anche oggi i nuovi casi sono tutti concentrati nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 737 in Lombardia, 395 in Piemonte, 208 in Emilia Romagna, 138 in Veneto e 133 in Liguria.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

207.428 contagiati



28.236 morti

78.249 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 100.943. Questi pazienti sono così suddivisi:

17.569 ricoverate in ospedale ( 18% )

( ) 1.578 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 81.796 in isolamento domiciliare ( 81% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 116 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 580 in meno, per un totale di 696 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dettagli Regione per Regione:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: