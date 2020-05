Coronavirus, buone notizie e nuovi DATI dalle Marche: nelle ultime 24 ore solo 2 casi su 936 tamponi

Il Gores, gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nelle Marche, ha reso noto che “nelle ultime 24 ore su 936 tamponi 2 sono stati riscontrati positivi.

Comunichiamo inoltre una rettifica intervenuta per un disguido sui dati dei giorni precedenti: il 17/05/2020 su 321 tamponi i positivi erano 4 (non 11), il 18/05/2020 su 680 tamponi i positivi erano 4 (non 5).”