Coronavirus, dati confortanti dall’Umbria: zero vittime e zero nuovi positivi su 323 tamponi

Nessun nuovo positivo al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Umbria (1.424 casi totali) a fronte di 323 tamponi (56.279 complessivamente): lo rende noto la Regione. Gli attualmente positivi sono 92 (-2 rispetto a ieri). I guariti sono 1.259 (+2) e 15 (-1) i clinicamente guariti 15. I deceduti sono 73 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 26 (-1); di questi 2 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 577 (-29) e 20.111 (+79) quelle che ne sono uscite.