Coronavirus, De Luca: “In Campania la fase 2 è iniziata con bonus ai lavoratori, chi non indossa la mascherina è una bestia”

“Da oggi in Campania c’è l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non la indossa è una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Non ci sono alibi – ha aggiunto De Luca – le mascherine oggi ci sono. Dobbiamo esser rigorosi fino all’ossessione e dico anche ai sindaci di far rispettare l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso di mascherine. I sindaci hanno il potere e il dovere di far rispettare l’ordinanza della Regione Campania che impone l’obbligo delle mascherine: vale per le forze dell’ordine ma anche per i sindaci, che io ringrazio. Tantissimi sindaci – ha continuato – hanno collaborato e segnalato situazioni di emergenza altri se ne infischiano e non è possibile. Quindi organizziamo i servizi di pattugliamento della polizie municipali: noi interverremo con le forze dell’ordine”.

La Regione Campania “ha prodotto 4,5 milioni mascherine e ne ha messo in produzione un altro milione e 250 mila per i bambini: è una iniziativa unica in Italia per dare una mano anche ai più piccoli”.

La fase 2 in Campania: “La fase 2 per la Campania è già iniziata all’insegna dell’efficacia e di aiuti concreti alle imprese, professionisti, studenti e pensionati. Credo che dovremmo essere orgogliosi. Non è stato molto presente il sistema informativo nazionale su una delle iniziative più importanti in Italia, ovvero il piano socioeconomico della Campania che vale quasi un miliardo. Abbiamo detto e abbiamo fatto. Via al bonus di 2mila euro alle microimprese. Alle 24 di ieri è scaduto il termine per chiedere questo bonus. Già ieri abbiamo firmato i primi decreti di finanziamento per 2.500 imprese, il bando lo abbiamo aperto due settimane fa. Questo lo chiamo miracolo. Sono arrivate 121.892 domande, noi pensavamo a 70mila domande e cercheremo di coprire le altre 50mila domande. Nella serata di ieri abbiamo disposto pagamenti per 2.479 imprese ripartite su piano regionale. Nella settimana prossima da 4 maggio proseguiremo con pagamenti con blocchi di 10mila aziende al giorno. Si tratta di uno sforzo gigantesco con l’apparato della Regione Campania”, ha aggiunto De Luca, in un intervento su Facebook, nell’illustrare le misure del piano socioeconomico. “Inoltre un bonus di mille euro per i professionisti lavoratori autonomi che sono aggiuntivi ai 600 euro del Governo. Il bando scade l’8 maggio, sono già arrivate 27mila domande. Partiti ieri i primi 564 pagamenti per i professionisti. In merito a Casse periti agrari e ragionieri sono avviati altri mandati di pagamento. Ai 250mila pensionati daremo un bonus per arrivare a portare la pensione al minimo fino a mille euro per le pensioni di maggio e giugno”, ha aggiunto.