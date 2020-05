Coronavirus, decessi e casi in calo in Germania: il tasso di contagio rimane stabile, oggi nuovi allentamenti delle restrizioni

Sono 174.697 i casi di Coronavirus confermati in Germania dal Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di monitorare l’andamento dell’infezione nel Paese.

Nelle ultime 24 ore sono 342 i nuovi contagi confermati e 21 i morti, secondo RKI.

Continua a calare la curva dei decessi nel Paese, dove ieri erano state registrate 33 vittime. In totale, salgono a 7.935 le persone che hanno perso la vita in Germania per complicanze legate al Covid-19.

Il cosiddetto “fattore R”, ossia il tasso di contagio, secondo il centro epidemiologico nazionale, è stabile, sotto il livello – considerato critico – dell’1, che sta a indicare che ogni persona infetta ne contagia in media un’altra.

L’indice R “ponderato” – ossia ‘spalmato’ su una settimana – si colloca, secondo il Koch Institut, allo 0,87.

Entrano in vigore oggi nel Paese ulteriori allentamenti nelle restrizioni: le attività degli alberghi hanno ripreso a pieno regime nelle città di Amburgo e Brema, e nelle regioni occidentali del NordReno Westfalia e Renania-Palatinato, oltre che in Sassonia e Turingia.

Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore le strutture alberghiere hanno riaperto oggi ai residenti dello stato con il divieto di ingresso esteso al 25 maggio per chi proviene da altre regioni, mentre Berlino e Baviera ancora non hanno autorizzato gli alberghi ad accogliere clienti.