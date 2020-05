Coronavirus e diabete: la glicemia alta aumenta la mortalità

I pazienti con diabete di tipo 2 hanno un maggior rischio di avere esiti gravi dall’infezione da Covid-19, ma per quelli che hanno la glicemia sotto controllo il decorso della malattia è molto migliore rispetto agli altri. Lo afferma uno studio pubblicato su Cell Metabolism del Renmin Hospital della Wuhan University.

Per lo studio sono stati analizzati i dati di oltre 7mila casi confermati di Covid-19 in diversi ospedali della provincia dello Hubei. Tra questi 952 avevano il diabete di tipo 2, 282 con glicemia sotto controllo e gli altri 528 no. Dall’analisi è emerso che le persone ricoverate con diabete di tipo 2 hanno mostrato una mortalità più alta, del 7,8% rispetto al 2,7%, rispetto agli altri, e una maggiore incidenza di problemi a diversi organi.

“Tuttavia – scrivono gli autori – quelli con la glicemia ben controllata avevano una mortalità minore rispetto agli altri, hanno ricevuto meno interventi medici, incluso l’uso dell’ossigeno e la ventilazione, e hanno mostrato meno complicazioni”.

Lo studio, sottolineano i ricercatori cinesi, offre tre suggerimenti alle persone con diabete. “I diabetici devono prendere delle precauzioni extra per evitare di infettarsi, perché i rischi di complicanze gravi sono maggiori – scrivono – inoltre devono controllare attentamente la glicemia. Se si infettano, i pazienti devono controllare il livello di glucosio per mantenerlo nel giusto intervallo”.