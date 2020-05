Coronavirus e disinfettanti, Ippolito: “Attenzione all’uso di sostanze chimiche, farà venire allergie alle quali non abbiamo pensato”

“Dobbiamo evitare che questa occasione si trasformi in un cattivo uso di prodotti chimici e macchinari che non servono a niente. Abbiamo bisogno di una varechina diluita di 1 a 10. Facciamo cose che ci fanno risparmiare“: lo ha dichiarato Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dell’Inmi Lazzaro Spallanzani (Roma), ad Agorà su Rai3.

L’esperto ha sottolineato che “l’uso di tutte queste sostanze chimiche farà venire allergie alle quali non abbiamo pensato. Pulire, pulire, pulire non pensare ai disinfettanti“.

In riferimento alla riapertura delle piscine, Ippolito ha ricordato che “il cloro uccide il virus“.