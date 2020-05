Coronavirus, Oms: “Disinfettare le strade non serve e fa male alla salute, strade e marciapiedi non sono considerati serbatoi di infezione”

Spruzzare le strade con un disinfettante, come viene fatto in alcuni Paesi, non serve a eliminare il nuovo Coronavirus e rappresenta un rischio per la salute. E’ quanto sostiene l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). In un documento sulla pulizia e la disinfezione delle superfici contro il nuovo Coronavirus, l’Oms ha spiegato che “spruzzare o affumicare spazi esterni, come strade o mercati, non e’ raccomandato per uccidere il virus che causa il Covid-19 o altri agenti patogeni, poiche’ l’azione del disinfettante e’ annullata dallo sporco. Anche in assenza di materia organica, e’ improbabile che la spruzzatura chimica copra correttamente tutte le superfici per il tempo di contatto necessario per disattivare i patogeni“, spiega l’Oms.

“Inoltre, strade e marciapiedi non sono considerati serbatoi di infezione da Covid-19” e “spruzzare disinfettante, anche all’aperto, puo’ essere pericoloso per la salute umana”, sottolinea l’organizzazione. Inoltre “in nessun caso si raccomanda di spruzzare disinfettanti sulle persone“, dal momento che “potrebbe essere pericoloso fisicamente e psicologicamente e non riduce la capacita’ di una persona infetta di diffondere il virus attraverso goccioline o per contatto”. L’uso spray di “cloro e altri prodotti chimici tossici potrebbe provocare irritazione agli occhi e alla pelle, broncospasmo causato dall’inalazione di queste sostanze, disturbi gastrointestinali come nausea e vomito”.