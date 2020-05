Coronavirus: domani Papa Francesco si riaffaccia su piazza San Pietro dopo oltre 80 giorni

Dopo una lunga pausa di oltre 80 giorni, Papa Francesco tornerà a celebrare il Regina Coeli riaffacciandosi su piazza San Pietro dalla finestra del suo studio.

Gli ingressi dei fedeli in piazza saranno contingentati e le persone si terranno a distanza come prevedono le norme anti contagio.

A parte l’affaccio di domenica scorsa e la benedizione del 9 marzo, è da più di 80 giorni che il pontefice non si affaccia su piazza San Pietro.

La recita della preghiera domenicale tornerà progressivamente verso la normalità anche se non ci sarà la folla di fedeli delle domeniche pre-pandemia e la sorveglianza delle forze dell’ordine sarà rigorosissima.