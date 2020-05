Coronavirus e fase 2: “Dal Veneto alla Puglia, preoccupa la siccità delle campagne”

Se il caldo ha spinto, dove consentito, molti italiani in spiaggia, a preoccupare la Coldiretti “è la siccità che dal Veneto alla Puglia, a macchia di leopardo, colpisce le campagne”. Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Anbi, al Sud, in Basilicata negli invasi mancano all’appello oltre 66 milioni di metri cubi rispetto all’anno scorso mentre in Sicilia il deficit è di 61,63 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

E “gravissima è la condizione della Puglia il cui deficit idrico -avverte la Coldiretti- è addirittura attorno ai 122 milioni di metri cubi rispetto al 2019″. “La situazione nonostante i recenti temporali resta preoccupante anche al nord dove – precisa la Coldiretti – i corsi d’acqua sono al di sotto dei livelli medi del periodo a causa di un inverno ed una primavera asciutti”.