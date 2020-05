Coronavirus e mascherine: arriva la campagna #ripartiamosenzamonouso

Con un breve messaggio, Carla Ruocco, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha comunicato la propria adesione alla petizione #RipartiamoPlasticFree lanciata su Change.org con l’obiettivo, ha commentato, di evitare “di sommergere il nostro Paese di mascherine e guanti monouso. Promuoviamo sempre l’economia circolare”.

“Ringrazio la Presidente Carla Ruocco per la sua sensibilità. Spero che il Governo, la Task Force, tutte le istituzioni e i privati decidano di puntare concretamente su mascherine riutilizzabili e riciclabili – sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della petizione – Mi auguro che alla base dei criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale e, più in generale, delle indicazioni per la ripresa delle attività si eviti questo festival del monouso per privilegiare sempre prodotti riutilizzabili e facilmente riciclabili in sicurezza”.

“L’emergenza sanitaria non deve diventare pretesto per una deregulation sulle normative ambientali e per un rilancio dei combustibili fossili. Occorre ricordare che il cambiamento climatico non è andato in lockdown come dimostrano le temperature torride di questo maggio nel nostro Paese” conclude Pecoraro Scanio.