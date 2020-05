Coronavirus, l’epidemiologo Ciccozzi: “Probabilmente il virus circolava già da dicembre, a novembre il salto di specie”

Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico, ha ripercorso la storia dell’epidemia, nell’audizione in corso alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, sui profili sanitari della Fase 2.

“Già intorno a dicembre questo virus avrebbe potuto circolare nelle persone“, ha ricordato l’esperto.

“Quello che abbiamo scoperto studiando il genoma del coronavirus è che ha fatto il salto di specie dal pipistrello all’uomo. L’idea del serpente dopo una settimana è stata abbandonata, ogni tanto esce fuori l’ipotesi del pangolino come ospite intermedio. E’ più un no che sì, è più un diretto passaggio dal pipistrello all’uomo per effetto di una singola mutazione che abbiamo studiato su una proteina di membrana“. “Intorno a metà novembre è stato fatto il salto di specie e già intorno a dicembre questo virus avrebbe potuto circolare contagiando le persone. La mutazione era in una proteina per una sola mutazione avvenuta per caso, ne sono convinto e sicuro, quindi non parliamo di manipolazione di laboratorio. Da lì è partita l’epidemia per trasmissione di tipo respiratorio“.