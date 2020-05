Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco avverte: “In futuro la frequenza delle pandemie aumenterà”

“La frequenza delle pandemie nei prossimi decenni probabilmente aumenterà proprio per questa invasione da parte dell’uomo del mondo naturale. Più l’uomo si avvicina ai luoghi selvatici, più è probabile che i virus che circolavano senza dare fastidio a nessuno in ambienti selvatici passino nell’ospite umano“: lo ha affermato Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3.

L’esperto approva le mascherine fai da te: “In assenza di mascherine con marchio Ce sicuramente coprirsi con qualcos’altro bocca e naso serve“.

In merito alle distanze tra gli ombrelloni in spiaggia, Lopalco osserva che “all’aria aperta la probabilità di contagio è molto più bassa che non in autobus o in un vagone. Secondo me dobbiamo ragionare in termini di sistema generale della sicurezza, non si può affidare la sicurezza alla distanza fra gli ombrelloni, bisogna mettere su un sistema che deve arrivare a garantire un buon distanziamento, considerando che si tratta di un’attività ricreativa e all’aria aperta e che c’è un sole piuttosto forte che riduce la capacità di trasmissione del virus“.