Coronavirus, esperti ONU: “Le misure di contenimento non siano una scusa per la privazione illegale della libertà”

Un gruppo di esperti indipendenti dell’ONU ha ricordato oggi che “il divieto di detenzione arbitraria è assoluto anche durante i periodi di emergenza pubblica” e ha chiesto ai governi di tutto il mondo di prevenire la privazione arbitraria della libertà in riferimento alle misure attualmente adottate per contenere la diffusione del Coronavirus.

“L’imposizione di una quarantena obbligatoria, dalla quale una persona non può partire per nessun motivo, nel contesto di un’emergenza di sanità pubblica è di fatto una privazione della libertà e le misure di salvaguardia contro l’arbitrarietà devono essere rigorosamente osservate“, ha affermato il gruppo di esperti.

In una delibera, gli esperti hanno stabilito una serie di linee guida per prevenire la privazione arbitraria della libertà durante le emergenze di salute pubblica, sottolineando che qualsiasi misura di controllo “deve essere dichiarata pubblicamente, essere strettamente proporzionata alla minaccia, essere la meno invasiva per proteggere la salute pubblica e imposta solo fino a quando l’emergenza dura”. Inoltre, “gli Stati dovrebbero rivedere urgentemente i casi esistenti di privazione della libertà in tutte le strutture di detenzione per determinare se la detenzione è ancora giustificata come necessaria e proporzionata nel contesto prevalente della pandemia di Covid-19“.

Gli Stati, si precisa, dovrebbero astenersi dal trattenere persone di età pari o superiore a 60 anni, donne in gravidanza e donne in allattamento, persone con condizioni di salute precarie e persone con disabilità, in luoghi di privazione della libertà in cui il rischio per la loro integrità fisica e mentale e la vita siano maggiori.

Il gruppo di esperti ha inoltre osservato che il potere di trattenere le persone durante le emergenze sanitarie non deve essere utilizzato per mettere a tacere il lavoro di difensori dei diritti umani, giornalisti, membri dell’opposizione politica, leader religiosi, operatori sanitari e voci dissenzienti.