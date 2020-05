Coronavirus, l’esperto: “non usate mascherine e guanti, vi faranno ammalare”

“Non usate mascherine e guanti, vi faranno ammalare. Le mascherine generiche che si vendono in giro non servono assolutamente a nulla. Quelle al massimo fermano i tacchini, non i virus come il Coronavirus che sono grandi 120 nanometri; da quelle mascherine passa tutto. Un mio amico scherzosamente mi diceva che è come fare un preservativo all’uncinetto! Non servono assolutamente a nulla. Poi se si pensa che si mettono sulla bocca e di fianco, di sopra e di sotto passa veramente di tutto, perchè volendo ci passa una mano … Poi vedo che c’è gente che se le mette così tanto per far vedere che ce l’ha, ecco potrebbero disegnarsele col lampostil sulla faccia che l’azione sarebbe la stessa. Per di più si bagnano con il vapore che noi, respirando, emettiamo. Quando sono bagnate ci fanno tenere appiccicati al naso e alla bocca non soltanto il Covid-19 ma chissà quanti altri virus. Inoltre queste mascherine portate a lungo tempo provocano ipercapnia, si ha un eccesso di anidride carbonica nel sangue perché non c’è una respirazione efficiente, quindi anche la funzione polmonare diventa più difficoltosa. Ribadisco, queste mascherine non devono essere portate. A meno che una persona non sia veramente malata, non sputacchi continuamente, starnutisce e tossisce, e se la mette per evitare che gli altri becchino i suoi sputacchi, ma chi non ha niente non dovrebbe portarle, sono del tutto inutili anzi dannose. E i guanti sono peggio ancora. In tutto il corpo abbiamo il microbiota che è composto da batteri, funghi e virus che abitano nel nostro organismo, principalmente nell’intestino ma anche sulla pelle. Questo microbiota riesce a “mangiare”, semplificando, gli aggressori esterni e quindi i virus. E’ un patrimonio di batteri utili a difenderci e che abbiamo sulla pelle. Se noi ci mettiamo i guanti, non abbiamo più questa difesa contro i virus esterni quindi la cassiera, la farmacista, il poliziotto che tengono i guanti ore ed ore, vengono a contatto col virus ma non hanno il microbiota che li difenda, quindi su quel guanto c’è il virus, non solo il Covid-19 ma un’infinità di virus. La cassiera che mette i guanti alle 8 del mattino e li toglie alle 20 della sera … saranno pieni di virus! Toccherà i vestiti, il denaro, il bancone. Quei guanti sono veicoli splendidi per i virus quindi non vanno portati“.

Con queste parole il dott. Stefano Montanari, un noto scienziato e nanopatologo bolognese, esprime la propria posizione rispetto all’utilizzo di guanti e mascherine.