Coronavirus: un farmaco per la pressione alta potrebbe evitare le complicanze più gravi

Secondo una ricerca condotta dall’università Johns Hopkins, pubblicata sul Journal of Clinical Investigation, un farmaco per la pressione alta, il prazosin, dato molto precocemente all’inizio dell’infezione da Coronavirus, potrebbe evitare le complicanze più gravi e ridurre il rischio di morte.

Il farmaco sembra in grado di bloccare la tempesta di citochine che porta all’eccesso di infiammazione: uno studio clinico preliminare retrospettivo ha dimostrato che composti che evitano la tempesta infiammatoria riducono il rischio di morte per malattie infettive virali del 55%.

Secondo gli autori della ricerca è necessario un trial clinico con il prazosin per verificarne il potenziale.