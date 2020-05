Coronavirus, Fase 2: Boccia impugna l’ordinanza della Regione Calabria

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato, a quanto apprende l’ANSA, l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l’apertura di bar e ristoranti. Gli atti sono stati trasmessi come da prassi, sempre a quanto si apprende, all’Avvocatura generale dello Stato.

L’ordinanza era stata oggetto di non poche polemiche e aveva diviso in due l’Italia: se da un lato c’è stato chi infatti l’ha considerata eccessivamente permissiva, d’altro canto sono in molti a ritenere che in Calabria, la quale ieri ha registrato 0 nuovi casi di coronavirus e dove in generale non vi è alcuna emergenza e la diffusione sembra scongiurata, sia il caso di iniziare a ripartire. Sembra infatti assurdo equiparare la Calabria con regioni come la Lombardia, dove ieri si erano registrati più di 500 nuovi casi.