Coronavirus e Fase 2, Pregliasco: “Siamo in libertà vigilata, ma è certo che per 2 settimane non verremo richiusi”

“La speranza è che gli italiani continuino a uscire con i ‘piedi di piombo’, in una sorta di libertà vigilata che possa consentire di contenere la diffusione del Coronavirus. Dobbiamo però prepararci al peggio: nuovi casi possono emergere e questo lo dobbiamo tenere a mente come lo scenario più pesante e negativo che si possa avere. Scenario che può però essere un elemento su cui lavorare, per agire al meglio“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano. “Occorreranno almeno 2 settimane per fare un bilancio della fase 2 in Italia dato che l’incubazione dell’infezione va da 2 a 11 giorni con una media di 5 giorni. Possiamo sapere, dunque, che almeno per 2 settimane non verremo ‘richiusi’. Voglio ricordare a tutti i cittadini che se hanno dei sintomi devono contattare il medico di famiglia o la Asl, che devono abbondare piuttosto che lesinare in misure di prevenzione del contagio, auto-isolandosi in attesa di indicazioni e di una diagnosi per tutelare la propria famiglia e la comunità“.