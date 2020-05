Coronavirus e ripartenza, D’Incà: “Obbligo portare la mascherina sempre con sé”

“Arriviamo con due settimane di anticipo alla riapertura di tutte le attività, cerchiamo di far tornare alla normalità il Paese. È un momento importantissimo, serve massima attenzione e precauzione, ci prendiamo anche alcuni rischi perché abbiamo decine di migliaia di persone ancora malate. È fondamentale continuare a portare la mascherina, è d’obbligo averla sempre in tasca, usarla in luoghi chiusi e rispettare un metro di distanza, quando si può anche di più“: lo ha affermato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, intervenendo a SkyTg24.