Coronavirus, la Fase 2 inizia bene in Veneto: oggi solo 55 casi su 5mila tamponi

Fino ad oggi sono stati 383.442 i tamponi effettuati in Veneto, 5mila in più rispetto a ieri: lo ha reso noto il presidente della Regione Luca Zaia, in occasione della consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

In isolamento ci sono 6.779 persone, 51 in meno rispetto a ieri. I positivi sono 18.373, 55 in piu’ rispetto a ieri. I ricoverati sono 1056, -2, dei quali in terapia intensiva 99, 4 in meno rispetto a ieri. I dimessi sono 2.703, piu’ 9 rispetto a ieri. Sono 4mila le persone curate. I morti in ospedale sono 1.194, +10, mentre in totale sono 1.528.