Coronavirus e Fase 2, Zingaretti: “Uscite di casa ma con la mascherina, spero che diventi la moda dell’estate”

“Uscite di casa, ma indossate le mascherine. Soprattutto in questi primi giorni usate le mascherine“: lo ha affermato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa.

Secondo Zingaretti dai dati emerge che “i nuovi cluster di contagio sono gli ambiti di relazione negli appartamenti e con gli amici“.

“Mi auguro che la mascherina, oltre che un presidio di sicurezza diventi la moda dell’estate. Questo strumento deve diventare per chi le porte come una cravatta, un braccialetto, una collanina, un piercing. Finché non si trova un vaccino bisogna usare le mascherine“.