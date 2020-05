Coronavirus, Anthony Fauci spiega gli ostacoli sulla strada verso il vaccino: “Non c’è alcuna garanzia che sarà efficace, rischio che rafforzi il virus”

Mentre le case farmaceutiche del mondo sono impegnate nella corsa allo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, il Dott. Anthony Fauci, consigliere per la sanità della Casa Bianca, ha dichiarato che “non c’è alcuna garanzia che il vaccino sarà efficace”. Fauci ha dato il triste avviso alla Commissione del Senato per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni, durante un’audizione sulla strada da seguire per riaprire le aziende negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno indicato nello sviluppo di un vaccino il punto di svolta nella pandemia, anche se serviranno almeno 12-18 mesi.

Anche se vengono creati vaccini sperimentali, ci sarà bisogno poi di una produzione di massa e nel frattempo, non ci sono trattamenti dimostrati contro il coronavirus. I commenti di Fauci sottolineano un’altra difficoltà nel percorso verso un vaccino. “Puoi avere tutto quello che credi sia a posto e non indurre il tipo di risposta immunitaria che risulti protettiva e protettiva in modo duraturo. Quindi una delle grandi incognite è: sarà efficace? Considerato il modo in cui il corpo risponde ai virus di questo tipo, sono cautamente ottimista che con uno dei candidati, otterremo un segnale di efficacia”, ha affermato Fauci.

Un’altra preoccupazione tra gli epidemiologi, ha aggiunto Fauci, è che il vaccino si ritorca contro e rafforzi il virus. Ci sono stati almeno due vaccini in passato che hanno prodotto una “risposta subottimale”, ha affermato Fauci. “E quando la persona viene esposta, in realtà ha una maggiore patogenesi della malattia, che è sempre preoccupante. Quindi vogliamo assicurarci che questo non accada. Queste sono le due principali incognite”, ha dichiarato l’esperto. Che però si dice “cautamente ottimista sul fatto che avremo un candidato che avrà un certo grado di efficacia, si spera una percentuale sufficiente da indurre il tipo di immunità di gregge che fornirebbe protezione alla popolazione a casa”.

Oltre 100 vaccini contro il coronavirus sono in sviluppo in tutto il mondo, con almeno 8 candidati già ai trial umani, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. L’azienda biotecnologica Moderna sta completando la fase I del trial e ha annunciato che inizierà presto la fase II con 600 partecipanti. Finché non sarà disponibile un vaccino, ha affermato Fauci, il Paese dovrà continuare a cercare di mitigare e contenere l’epidemia.