Coronavirus, l’FBI: “Hacker cinesi attaccano i centri Usa per la ricerca del vaccino”

L’FBI e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, l’agenzia federale per la cybersicurezza, hanno lanciato oggi un messaggio di allerta in cui avvisano che hacker cinesi stanno prendendo di mira i centri Usa impegnati nella ricerca di vaccino e cure contro il Covid 19.

Nell’allerta si afferma che eventuali furti di dati e ricerche potrebbero mettere a rischio lo sviluppo di cure. L’Fbi rende anche noto che sta indagando attacchi già avvenuti contro centri di ricerca affiliati al governo americani ed altre azioni commesse dagli hacker. Nei giorni scorsi i media Usa avevano anticipato che le agenzie federali stavano preparando questo avviso.

Nell’avviso pubblico si afferma che si stanno osservando le attività di questi hacker “che stanno cercando di identificare ed ottenere in modo illecito importante materiale protetto dalla proprietà intellettuale e dati di sanità pubblica relativi al vaccino, alle cure ed ai tes,t da reti e personale affiliati alla ricerca sul Covid 19”.

“Il potenziale furto di queste informazioni metterebbe a rischio lo sviluppo di opzioni sicure, efficaci ed efficienti di cura”, prosegue l’avviso dell’Fbi con cui si afferma che i centri che stanno ricevendo l’attenzione della stampa per le loro ricerche rischio di fronteggiare altri attacchi. Per questo tutte “le organizzazioni che conducono ricerche in questa area vengono esortate a mantenere un cybersicurezza dedicate e pratiche di controllo delle minacce tese ad impedire surrettizi controlli o furti di materiale collegato al Covid 19“.