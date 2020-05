Coronavirus, ricercatori cinesi: “Possiamo fermare l’epidemia senza il vaccino”

Mentre è in atto una corsa contro il tempo in tutto il mondo in numerosi laboratori per produrre un vaccino efficace contro il Coronavirus, un gruppo di ricercatori in Cina sostiene di avere già sviluppato un trattamento in grado di fermare l’epidemia.

Si tratterebbe di un farmaco in fase di sperimentazione presso l’Università di Pechino (Beida): non solo accelererebbe la guarigione dei pazienti, ma sarebbe in grado di immunizzare temporaneamente contro il Covid-19.

Il direttore del Beida Center for Advanced Genomic Innovation, Sunney Xie, ha spiegato ad AFP che il trattamento funziona già sui topi. Il suo laboratorio – ha precisato – ha raccolto gli anticorpi di 60 pazienti guariti dalla malattia per iniettarli nei roditori. “Dopo cinque giorni, la loro carica virale era stata divisa per 2.500″, ha spiegato. “Significa che questo potenziale farmaco ha un effetto terapeutico“.

Uno studio su questa ricerca è stato pubblicato domenica scorsa su “Cell”.

Viene considerato un possibile “rimedio” potenziale contro la malattia e potrebbe permettere, a detta dei ricercatori, di accelerare la guarigione. Secondo Sunney Xie il trattamento potrebbe essere disponibile prima della fine dell’anno, cioè quando il Covid-19 potrebbe fare registrare una nuova ondata di contagi.