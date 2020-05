Coronavirus: in Finlandia da oggi tanti studenti tornano a scuola, autorizzati viaggi essenziali e attività all’aperto

In Finlandia da oggi tanti ragazzi tornano a scuola: finora e da marzo erano rimasti sui banchi solo gli alunni delle prime tre classi, nell’ambito delle misure contro la pandemia da Coronavirus.

Tornano a scuola tutti i ragazzi delle classi “intermedie”, cioè esclusi gli studenti degli ultimi anni delle superiori e dell’università, che continueranno a seguire le lezioni online.

Da oggi ripartono anche le attività all’aperto (sono vietati i gruppi di oltre 10 persone) e sono autorizzati anche viaggi essenziali nel Paese, tra cui quelli di impiegati che risiedono in Paesi confinanti dell’area Schengen.

Chi arriva deve rispettare una quarantena volontaria di 14 giorni (misura in vigore almeno fino a metà giugno.

Ai finlandesi viene sconsigliato di recarsi all’estero, salvo motivi essenziali.

Nel Paese l’epidemia di Coronavirus ha causato (solo) 284 morti.