Combattere il Coronavirus si può: ecco le FOTO che arrivano da tutto il mondo con le soluzioni più creative

Con le restrizioni al blocco del coronavirus che si allentano in alcuni paesi, molti negozi, ristoranti e luoghi pubblici stanno mettendo in atto soluzioni creative di allontanamento sociale. Dal sedersi in cerchio nel parco, a stare di fronte gli uni agli altri negli ascensori, ecco – nella gallery in alto a corredo dell’articolo – alcune delle misure messe in atto in tutto il mondo.