Coronavirus: la Francia verso l’allentamento delle restrizioni alle frontiere da domani

La Francia sta allentando le restrizioni alle frontiere man mano che l’epidemia di coronavirus si attenua. A partire da lunedì, i controlli alle frontiere installati a marzo verranno abbandonati per passare a controlli a campione in vari luoghi.

La Francia sta inoltre allargando le categorie di persone autorizzate all’ingresso provenienti da altri paesi europei includendo i lavoratori migranti e le persone in viaggio per motivi familiari. Tuttavia, poiché la Gran Bretagna e la Spagna richiedono la quarantena per coloro che arrivano da altre parti d’Europa, la Francia sta facendo lo stesso prevedendo una quarantena volontaria di 14 giorni.

I viaggiatori che provengono da fuori Europa non potranno entrare in Francia fino almeno al 15 giugno, a eccezione dei cittadini francesi di rientro. Ogni viaggiatore che arriva in Francia deve compilare un modulo di autorizzazione che giustifichi il viaggio e firmare un documento in cui si dichiara di non avere sintomi.