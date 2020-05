Coronavirus, la pandemia fa meno paura: Francia fuori dal tunnel, calano decessi e ricoveri nel Regno Unito e a New York

Arrivano ottime notizie da alcuni Paesi europei per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, ma anche oltreoceano i segnali che emergono da New York sono incoraggianti.

La Francia va verso la fine dell’incubo. Dopo gli 80 decessi registrati ieri, oggi il numero è sceso a 70, il bilancio più basso da quando sono state annunciate le misure di confinamento il 17 marzo scorso, secondo quanto ha riportato oggi la direzione generale della Sanità. Secondo il bilancio del ministero, il bilancio totale dei decessi per il Covid 19 è di 26.380.

Nel Regno Unito, calano a 269, contro i 346 censiti ieri e gli oltre 600 di venerdi’, i morti per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore fra ospedali, case di riposo e altri ricoveri per un totale di 31.855, stando all’aggiornamento quotidiano del ministero della Sanita’ (anche se un’elaborazione statistica dell’Ons, l’Istat britannico, ha indicato nei giorni scorsi una stima superiore a 36.500). I contagi diagnosticati sfiorano intanto i 220.000, con una curva di nuovi casi (scesa sotto i 4000 quotidiani) e di ricoveri ospedalieri confermata in flessione. I test giornalieri realizzati tornano infine a quasi 93.000, sebbene ancora sotto i 100.000 promessi dal titolare della Sanita’, Matt Hancock, raggiunto solo il 30 aprile, e con 50.000 provette inviate negli ultimi giorni negli Usa a causa d’intoppi verificatisi nella rete dei laboratori britannici.

Nello stato di New York la pandemia di coronavirus continua a registrare una lenta tendenza al miglioramento: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 207 contro i 226 del giorno precedente, i ricoveri 521 mentre il giorno precedente erano stati 572. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo nel suo briefing quotidiano.