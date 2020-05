Coronavirus, Freshen Up Tour: Paul McCartney cancella le date italiane

Grande delusione per i fan di Paul McCartney, che già dallo scorso 22 novembre si sono accaparrati i posti migliori per assistere alle attesissime date italiane del “Freshen Up Tour”. Come era prevedibile, a causa dell’emergenza Coronavirus, il tour europeo è stato cancellato.

Saltano, dunque, i concerti previsti per il 10 e il 13 giugno prossimi, rispettivamente a Napoli in Piazza del Plebiscito e a Lucca, Mura Storiche, per il Lucca Summer Festival.

“A causa dell’attuale situazione globale -recita un comunicato diffuso poche ore fa- Paul e il suo team sono stati costretti a cancellare le prossime date del tour europeo. Dati gli impegni di lavoro attuali e futuri, non è stato possibile trovare date alternative”.

“Non vedevamo l’ora di incontrarvi tutti questa estate, sappiamo che ci saremmo divertiti tantissimo – ha scritto sir Paul sulla sua pagina web- Io e la band siamo molto dispiaciuti che non potremmo essere con voi, ma questi sono tempi senza precedenti e il benessere e la sicurezza di tutti sono la priorità. Spero che voi stiate bene e che potremo vederci più avanti in tempi migliori. We will rock again. Love, Paul”.

Si attendono conferme sulle modalità di rimborso dei biglietti da parte degli organizzatori D’Alessandro&Galli e da TicketOne.

Paul McCartney non suonava dal vivo in Italia dai tempi dell’ “On the Run Tour” del 2011.

Il prossimo tour europeo sarebbe dovuto partire il 23 maggio dalla città di Lille in Francia, per poi sbarcare a Parigi il 26 maggio, proseguendo per Nijimegen nei Paesi Bassi il 29 maggio, di nuovo in Francia a Bordeaux il 31 maggio, ad Hannover in Germania il 4 giugno, tornando in Francia a Lione il 7 giugno. Quindi, le date italiane: il 10 giugno a Napoli e il 13 giungo a Lucca. A Barcellona in Spagna il 17 giugno. Breve stop di qualche giorno per festeggiare il compleanno del 18 giugno. Infine, le ultime tappe a Werchter in Belgio il 21 giugno e a Glastonbury nel regno Unito il 27 giugno per il Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts.