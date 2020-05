Coronavirus: la Germania il tasso di contagio scende ancora, ma il Paese si prepara ad affrontare l’epidemia “almeno fino alla fine dell’anno”

Sono ormai più di 7.000 i decessi in Germania a causa della pandemia di Coronavirus: gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch riportano 7.119 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri registravano 165 decessi e 947 casi in 24 ore.

In Germania, stando all’Istituto Robert Koch, sono 139.900 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione.

La Baviera, con 43.658 contagi e 2.050 morti, resta la regione più colpita. Berlino fa registrare 6.149 casi e 162 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Secondo l’Istituto Robert Koch il tasso di contagio R0 è calato a 0,65.

Ieri la cancelliera Angela Merkel ha comunicato ai leader regionali che saranno i 16 stati tedeschi ad assumersi la responsabilità di ulteriori allentamenti delle restrizioni imposte per il Coronavirus, nella misura in cui si impegneranno a rispondere rapidamente a nuovi eventuali aumenti delle infezioni. Le norme di distanziamento sociale verranno in ogni caso prorogate fino al 5 giugno.

La Germania si prepara ad affrontare l’epidemia di Coronavirus “almeno fino alla fine dell’anno“. “Ora non siamo alla fine della pandemia, ma a metà strada, per un tratto che durerà parecchio, almeno per quest’anno, a essere molto ottimisti“, ha affermato il capo di gabinetto della Cancelliera tedesca Angela Merkel, Helge Braun, in una intervista all’emittente Deutschlandfunk.