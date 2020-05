Coronavirus: in Germania l’indice di contagio scende ancora, domani si decide sulla riapertura dell’11 maggio

La Germania ha registrato 685 nuovi casi di Coronavirus in un giorno, facendo salire il totale a 163.860 unità: lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch. I decessi sono in totale 6.831 dopo la morte di altre 139 persone. ieri sono stati riportati 679 casi e 43 decessi in 24 ore.

Il numero dei nuovi contagi in Germania continua quindi ad essere contenuto intorno ai 600 e “questa è una notizia molto positiva“. Il tasso di contagio R0 è sceso a 0,71 mentre il tasso di mortalità si attesta sul 4,2%, secondo quanto precisato dal presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino.

I governatori dei Laender tedeschi si riuniranno domani, in teleconferenza, con la cancelliera tedesca Angela Merkel per decidere se dare il via libera alla riapertura di tutte le attività commerciali a partire dall’11 maggio.

Ieri la Germania ha avviato una nuova fase delle misure contro il Coronavirus, con la riapertura di musei e parrucchieri, luoghi di culto e diverse fabbriche di automobili, ma la classe politica è divisa sul ritmo di allentamento delle restrizioni. Tra le altre decisioni sul tavolo, anche la ripresa del campionato di calcio, la Bundesliga, e sulle partite da disputare a porte chiuse. Le attività sportive amatoriali e per i bambini saranno autorizzate.