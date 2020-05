Coronavirus: in Germania decine di infetti dopo una messa, e almeno altri sette in un ristorante

Sarebbero almeno una quarantina le persone che si sarebbero infettate dopo aver assistito ad una messa a Francoforte a inizio maggio, in Germania. Lo riportano oggi vari media tedeschi. Di queste, sei sono state ricoverate in ospedale, con gravi conseguenze dovute al Coronavirus. La messa è stata celebrata in una chiesa protestante battista il 10 maggio, ovvero alcuni giorni dopo la riapertura dei luoghi di culto in Germania, secondo il quotidiano locale Frankfurter Rundschau. Nel cantone di Main-Kinzig-Kreis, alla periferia della città, le autorità locali avevano già annunciato ieri il contagio di 16 persone che avevano assistito ad “un evento a Francoforte”.

Grazie al forte rallentamento dell’epidemia, la Germania aveva alleggerito a inizio maggio le restrizioni imposte per cercare di arginare la malattia. Sempre oggi, le autorità dello Stato della Bassa-Sassonia, nel Nord del Paese, hanno annunciato che sette persone si sono infettate in un ristorante della città di Leer.