Coronavirus, in Germania riaprono anche parrucchieri e barbieri [FOTO]

La Germania è sempre più in controllo dell’epidemia di coronavirus. L’aumento di casi è in netta diminuzione (nelle ultime 24 ore, incremento di 43 vittime e 679 contagiati) e il Paese prosegue sulla strada dell’allentamento delle misure, che tuttavia non hanno mai raggiunto la rigidità del lockdown in Italia. Da oggi, infatti, hanno riaperto barbieri e parrucchieri. Nelle immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, si possono vedere gli abitanti in fila alla giusta distanza per poter accedere ai saloni. All’interno, parrucchieri e clienti indossano la mascherina e gli ambienti vengono igienizzati come misure di precauzione contro la diffusione del virus.