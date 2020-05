Coronavirus, il primario Giuseppe De Donno: “La sperimentazione col plasma ha ridotto la mortalità, i risultati ci danno ragione”

“Mantova insieme all’Università di Pavia ha siglato un protocollo che ha cambiato l’atteggiamento terapeutico e gli outcome clinici dei pazienti affetti da coronavirus. I risultati ci stanno dando ragione. Ci eravamo prefissati di ottenere la riduzione della mortalità e questo risultato è stato ottenuto. E’ un trattamento democratico che esprime la solidarietà del guarito verso l’ammalato. I donatori sono diventati il fulcro di questa ricerca“: lo ha affermato Giuseppe De Donno, direttore della struttura complessa di pneumologia e unità di terapia intensiva respiratoria Ospedale Carlo Poma di Mantova, in audizione in commissione Sanità al Senato sui profili sanitari della Fase 2 (strategie anti e post Covid-19).

“Il protocollo è stato molto ambizioso perché ha deciso di usare il plasma iperimmune del paziente convalescente in un target di pazienti gravi con una grave forma di insufficienza respiratoria di primo e secondo livello. Abbiamo arruolato 48 pazienti, l’outcome è soddisfacente: 46 di questi sono guariti. Nella casistica mantovana tutti i pazienti arruolati nel protocollo sono guariti. Anche nel follow app non ci sono stati casi di recrudescenza o ricaduta“. “Siamo stati i capofila ad utilizzare questo tipo di metodica. In piena guerra non c’è tempo di costruire uno studio randomizzato e controllato, serviva un’arma rapida ed efficace e noi l’abbiamo messa in campo in pochissimi giorni. La ricerca su plasma iperimmune aprirà in futuro nuovi filoni. Adesso è necessario avere a disposizione la maggiore quantità di plasma“.

Come funziona la terapia con plasma

L’uso del plasma da convalescenti come terapia per il Coronavirus “è attualmente oggetto di studio in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Questo tipo di trattamento non è da considerarsi al momento ancora consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza, che potranno essere fornite dai risultati dei protocolli sperimentali in corso“: lo afferma il Centro nazionale sangue (CNS) in un approfondimento sul sito “Dona il sangue” del Ministero della Salute. “Il plasma da convalescenti è già stato utilizzato in passato per trattare diverse malattie e, in tempi più recenti, è stato usato, con risultati incoraggianti, durante le pandemie di Sars ed Ebola“, precisa il CNS.

“La terapia con plasma da convalescenti prevede il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi ‘neutralizzanti’, e procedure volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti da Covid-19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con infezione in atto“, ricordano gli esperti. “Gli anticorpi (immunoglobuline) sono proteine coinvolte nella risposta immunitaria che vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad una infezione e ‘aiutano’ il paziente a combattere l’agente patogeno (ad esempio un virus) andandosi a legare ad esso e ‘neutralizzandolo’. Tale meccanismo d’azione si pensa possa essere efficace nei confronti del Sars-Cov-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti“.