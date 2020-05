Coronavirus, dramma in Gran Bretagna: morta bimba di sole sei settimane, è la più piccola vittima al mondo

E’ la più giovane vittima al mondo di Coronavirus. Aveva solo sei settimane ed è fra le 332 vittime del Sars-CoV-2 censite negli ultimi 3 giorni dal servizio sanitario britannico (Nhs), negli ospedali dell’Inghilterra, e rese note oggi. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la piccola aveva un’altra patologia che non è stata rivelata, come non è stato rivelato se la morte è collegata direttamente all’infezione. Fino ad ora il caso noto record era quello di una bimba di 5 mesi morta a New York. Secondo l’Nhs, i 332 morti conteggiati oggi hanno fra i 103 e le 6 settimane appunto; tutti “con patologie pregresse” tranne 22 di età compresa fra 40 e 96 anni.

Come riferito dalle autorità sanitarie di Londra, sono 26.093 le persone che hanno perso la vita negli ospedali della Gran Bretagna dopo aver contratto il Covid-19, 414 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, rispetto a ieri in Inghilterra le vittime in più sono state, in Scozia 49, in Galles 28 e cinque nell’Irlanda del nord.