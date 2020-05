Coronavirus, il 15 Giugno la Grecia riapre: accoglierà i turisti da 29 Paesi, ma non dall’Italia

La Grecia si prepara a riaprire dopo l’emergenza coronavirus: il prossimo 15 Giugno aprirà il paese anche gli ingressi dall’estero, ma non per tutti. L’Italia infatti è tra i grandi esclusi. Saranno 29 infatti i Paesi eletti, quelli ammessi al turismo in Grecia. E’ quanto riporta il quotidiano Kathimerini, che su Twitter pubblica la lista dei 29 Paesi ammessi dopo aver allentato le misure di lockdown imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Confini greci aperti, quindi, per turisti provenienti da Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia.