Coronavirus, Guido Bertolaso: “Io ora immune, donerò il plasma a Pesaro”

“Sono guarito dal Covid ed ora sono immune quindi donerò il plasma e lo farò a Pesaro”. Così l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso durante l’ultimo sopralluogo al Covid center di Civitanova Marche che sarà operativo in pochi giorni dopo l’ultimazione dei lavori in tempi molto rapidi.

Con lui c’erano il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l’assessore Angelo Sciapichetti e il consigliere regionale Francesco Micucci. Bertolaso che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per realizzare la struttura, “un esempio per tutta Italia”. “Tempi straordinari – ha detto Ceriscioli – e costi contenuti. Una grande attenzione per riuscire a realizzare tutto questo, con le cifre giuste”.

“Abbiamo la grande opportunità di utilizzare questa magnifica struttura per la fase finale del Covid – ha proseguito Ceriscioli – permettendo ai medici di scoprire tutte le caratteristiche specifiche di questo ospedale, in modo che se dovesse essercene la necessità anche in futuro sarebbe possibile partire subito, senza passaggi intermedi. Provo una grandissima emozione nel veder completata un’opera cosi’ importante e tecnologica, a partire da una Tac di ultima generazione che agisce in pochissimi secondi”.