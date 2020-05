Coronavirus: i guariti sviluppano diversi tipi di immunità

La maggior parte dei pazienti appena guariti dal Covid-19 producono anticorpi e difese specifiche contro il coronavirus: la risposta immunitaria non e’ uguale per tutti, ma in ogni caso gli anticorpi sembrano durare almeno due settimane. A indicarlo e’ un piccolo studio cinese guidato dalla Tsinghua University di Pechino e pubblicato sulla rivista Immunity. I ricercatori hanno confrontato i test sierologici di sei persone sane di controllo con quelli di 14 pazienti guariti, di cui otto appena dimessi e altri sei tornati a casa gia’ da due settimane. Nei soggetti colpiti dal virus sono stati misurati alti livelli di anticorpi: le immunoglobuline M, prodotte per prime in caso di infezione, e le immunoglobuline G, che invece si sviluppano a distanza di alcuni giorni.

Gli anticorpi erano in grado di riconoscere il capside proteico che protegge il virus oppure la parte della proteina S con cui aggancia le cellule umane. Cinque dei pazienti appena guariti presentavano alti livelli di cellule immunitarie (le cellule T) che producono una molecola segnale (l’interferone gamma) per combattere il virus. In questi stessi pazienti sono stati trovati alti livelli di anticorpi neutralizzanti, capaci di distruggere il virus.

Inoltre, tre pazienti avevano cellule T capaci di impedire in modo specifico la replicazione del virus. Sette degli otto pazienti appena dimessi presentavano invece valori rilevabili di cellule T che impediscono al virus di attaccare le cellule umane. In conclusione, i ricercatori sottolineano come gli anticorpi neutralizzanti fossero associati con le immunoglobuline G dirette contro la parte della proteina S che attacca le cellule: questa ‘testa d’ariete’ del virus, capace di indurre la produzione di anticorpi e cellule T specifiche, potrebbe dunque diventare un valido bersaglio per i vaccini.