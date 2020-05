Coronavirus: ieri quasi 148mila persone controllate, per la prima volta nessuna violazione della quarantena

Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus hanno controllato 147.958 persone e 41.932 tra esercizi ed attività.

Le persone sanzionate amministrativamente sono state 2.154 e quelle denunciate per aver attestato o autodichiarato il falso 23. Per la prima volta nessuna denuncia per la violazione degli obblighi di quarantena legati alla positività. Gli esercenti sanzionati sono stati 72, le attività chiuse 20.