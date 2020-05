Coronavirus: ieri 175mila persone controllate delle forze di polizia, solo 1894 quelle sanzionate

Il Viminale rende noto che le forze di polizia impegnate nelle verifiche per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus nella giornata di ieri hanno controllato 175.468 persone, delle quali 1.894 sanzionate amministrativamente, 27 denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 4 per inosservanza del divieto di allontanarsi dall’abitazione in quanto soggette ad osservare il periodo di quarantena. Le attività controllate sono state 67.014, con 130 esercenti sanzionati e 43 provvedimenti di chiusura.